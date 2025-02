Stati Uniti dal ghetto di Harlem al basket | cosa trova Pasolini in America

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Vorrei avere 18 anni per vivere tutta una vita quaggiù. Mi dispiace non essere venuto qui molto tempo prima per restarci". Pierpaolo, intellettuale marxista, parla di New York: cerchiate in rosso la data, 1966: lo scrittore friulano – che tuona contro la civiltà dei consumi – vola quell'anno prima a Montreal, in .