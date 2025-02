Oasport.it - Stasera Jacobs al World Indoor Tour: n. di corsia, tempi stagionali e ranking degli avversari

Marcelltornerà in gara questa sera (ore 22.22) in occasione della sesta tappa del(livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante). Il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore si rimetterà in gioco a New York (USA), dopo l’opaco esordio di sei giorni fa a Boston, quando corse i 60 metri in 6.69 e 6.63.Nel turno preliminare era uscito male dai blocchi di partenza, mentre nell’atto conclusivo era sembrato poco vispo sul lanciato e non aveva messo in pista i cavalli dei giorni migliori. L’azzurro cercare di avvicinarsi a 6.50 nella Grande Mela, in modo da dare una risposta al panorama mondiale quando manca un mese agli Europei.Questa sera incrocerà due padroni di casa già sfidati a Boston ovvero PJ Austin (6.60 settimana scorsa, ma 6.53 di personale) e Travyon Brommell (6.