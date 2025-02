Oasport.it - Startlist discesa maschile Mondiali Saalbach 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Domenica 9 febbraio (ore 11.30) andrà in scena laliberadeidi sci alpino. Sulle nevi di(Austria) si disputerà la gara regina della prima settimana della rassegna iridata, si preannuncia grande spettacolo all’insegna della velocità con la lotta tra i big della specialità per conquistare le medaglie. Gli atleti hanno già avuto modo di provare la pista durante le tre prove cronometrate che ci hanno tenuto compagnia durante la settimana.Gli svizzeri Marco Odermatt, Franjo Von Allmen, Justin Murisier e Alexis Monnet sono tra i grandi favoriti della vigilia. L’Italia spera nella grande magia con Dominik Paris, desideroso di mettersi in luce nella sua specialità prediletta dopo la prestazione sottotono offerta in superG. Mattia Casse ha commessoerrori nella gara del venerdì, ma potrebbe fare saltare il banco sfruttando il pettorale numero 1, seguito dall’elvetico Stefan Rogentin.