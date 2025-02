Biccy.it - Starstruck, ecco quale potrebbe essere il nuovo programma di Amadeus per Nove

Leggi su Biccy.it

con Warner Bros Discovery è a lavoro per realizzare sul canaleunche andrà in onda in primavera.sarà? E se fosse proprio? Ma andiamo per gradi.Stando alle anticipazioni di DavideMaggio.it, il format approvato da WBD è basato sulle imitazioni canterine. “Possiamo anticiparvi chesarebbe a caccia di imitatori di cantanti noti per il suoshow. Archiviata la mini edizione in prima serata di Chissà chi è, il conduttore sta lavorando ad una novità in musica per il, prevista questa primavera in prime time. Non è l’unico format vagliato dama è quello sulsarebbe arrivata la fumata bianca“.Secondo quanto riportato da Blog TV Italiana, invece,presto portare suuntalent show musicale basato sul format britannico