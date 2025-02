Nerdpool.it - Star Wars: Path of the Lightsaber – il nuovo manga canonico ha una finestra di uscita

L’universo disi espande ancora una volta, questa volta con unche porterà una nuova prospettiva alla galassia lontana, lontana.of the, scritto e illustrato da Kenny Ruiz, arriverà nell’autunno 2025 grazie a Viz Media, portando una storia ambientata dopo gli eventi di: Gli Ultimi Jedi.Una nuova avventura dopo Gli Ultimi JediIlseguirà un cast di personaggi originali, con protagonista Nioka, una giovane inventrice che ha sempre ammirato Luke Skywalker e sognato di diventare una Jedi. Dopo la morte di Luke e la diffusione della sua leggenda nella galassia, Nioka scopre un misterioso spada laser a bordo della nave The Random Luck, dando il via a un viaggio che la porterà a esplorare i segreti dell’Ordine Jedi e della Forza.Secondo quanto riportato da Screen Rant, la storia sarà collegata anche all’epoca dell’Alta Repubblica, il periodo storico diambientato secoli prima della saga degli Skywalker.