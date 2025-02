Biccy.it - Star del GF Vip chiamata per il Grande Fratello e L’Isola: “Posso andare”

Leggi su Biccy.it

Di recente la Marchesa D’Aragona è stata ospite di Monica Setta su Rai Due, dove ha parlato degli interventi di chirurgia estetica ai quali si è sottoposta per dare un refresh al suo volto. La Setta ha chiesto alla sua ospite se è vero che — come dice di aver sentito — gli autori dedei Famosi e dell’hanno contattata. Ladel GF Vip 3 ha ammesso che alcune chiamate ci sono state, ma se ha rifiutato categoricamente, ha lasciato la porta aperta al GF, anche se non a quello di quest’anno (comprensibilmente).La Marchesa D’Aragona cercata per il GF e: ladel GF Vip 3 fa le sue riflessioni.“Io seguo la tv e ne scrivo, sono anche giornalista. Mi piace molto il tuo programma di informazione e vai nel cuore delle donne, racconti. Se è vero che mi hanno contattata per ildei Famosi? Sì ho ricevuto molte proposte.