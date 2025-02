Abruzzo24ore.tv - Spyware Graphite: il software che trasforma il tuo smartphone in una spia silenziosa

Milano - Un'analisi approfondita su, loisraeliano che minaccia la privacy di giornalisti e attivisti, con attacchi zero-click che compromettono la sicurezza delle comunicazioni su WhatsApp. Recentemente, è emerso che, unosviluppato dalla società israeliana Paragon Solutions, è stato utilizzato per sorvegliare giornalisti e attivisti in diversi paesi, inclusa l'Italia. Questomalevolo è in grado di infettare glisenza richiedere alcuna interazione da parte della vittima, attraverso attacchi noti come zero-click. Una volta installato,può accedere a messaggi crittografati, foto, video e persinore il dispositivo in un microfono ambientale, monitorando le conversazioni dell'utente. In Italia, tra le persone colpite figurano Luca Casarini, fondatore dell'ONG Mediterranea Saving Humans, e Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.