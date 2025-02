Spunti di vista Quell’allergia ai big match che non fa bene

Sport.quotidiano.net - (S)punti di vista. Quell’allergia ai big match che non fa bene

Mola La parola d’ordine è: "Niente processi". Ma pure: "Evitare alibi". Quindi, analizzare le ragioni del black-out, certo. Ma poi dimenticare velocemente, riaccendere la luce e ripartire. Anche per questo il “day after“ dei campioni d’Italia è scivolato silenzioso. La serata negativa di Firenze è servita come lezione, è un chiaro campanello d’allarme da non sottovalutare e conferma quanto siano indigesti all’Inter i “recuperi“. La prima frenata a metà gennaio col Bologna a San Siro (pareggio sofferto), poi il fragoroso tonfo giovedì sera a Firenze con una sconfitta dalle dimensioni enormi: mai nella gestione Inzaghi i nerazzurri avevano perso con tre gol di scarto (l’ultima volta era accaduto nel 2019, c’era Luciano Spalletti in panchina). Non si sa come sia successo, ma è successo. Non perdeva, l’INter, dal derby d’andata (22 settembre).