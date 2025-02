Ilrestodelcarlino.it - Spruzza spray irritante. Evacuata la scuola

media, nella tarda mattinata di ieri a Novellara, a causa di un odore acre che aveva creato dei problemi alle vie respiratorie di alcuni studenti, in almeno un paio di classi. Si è temuto che fossero gli effetti di qualche nube di fumo o di sostanza inquinante derivante da qualche incendio o da lavorazioni nei cantieri della zona. Si è poi scoperto che si sarebbe trattato dell’effetto di una sostanzata da uno studente, durante le lezioni, forse con l’idea di fare uno scherzo risultato decisamente sciocco e pericoloso. Sono stati avviati accertamenti con polizia locale, carabinieri e dirigenza dellamedia di via Novi Jicin. Ma di fatto questo gesto ha provocato allarme, con studenti e personali dellausciti in fretta nel cortile esterno, in attesa che venissero completati gli accertamenti.