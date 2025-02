Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 8 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

ci aspetta una giornata ricca di. Riflettori puntati sui Mondiali di sci alpino con la discesa libera femminile e sul Sei Nazioni di rugby con Italia-Galles. In serata rivedremo all’opera Marcell Jacobs in una tappa del World Indoor Tour di atletica. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con Volta Valenciana, Etoile de Besseges, Tour of Oman e l’UAE Tour femminile.Da non perdere le semifinali della Coppa Italia di volley femminile e il resto delinvernale con le prove di Coppa del Mondo per salto con gli sci, combinata nordica, bob, skicross e i Mondiali di slittino nella notte. I tornei di tennis della settimana entrano nella loro fase calda, con le semifinali di Mattia Bellucci nell’ATP 500 di Rotterdam e Lucia Bronzetti nell’ATP 250 di Cluj-Napoca.