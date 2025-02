Trevisotoday.it - Spettacolo “Mili muoi - L’esodo dei miei”

Leggi su Trevisotoday.it

Dopo l’esordio a Capodistria, in Slovenia, e le repliche in Piemonte e Lombardia, la tournée 2025 di “dei”, loche il musicista trevigiano Carlo Colombo ha scritto per raccontare la tragedia delle foibe e la ferita inferta alla comunità italiana costretta.