Spesa gratis | lui riempiva il carrello la cassiera annullava gli scontrini

Pesaro, 8 febbraio 2025 – Duecentottanta euro di. Pagata zero. Un agente di commercio pesarese e la complice, unadel Famila Market di via Vico, a Muraglia, avevano messo su un piano perfetto per mangiareed avere altrettantotutti quegli articoli del market che lui trasferiva dagli scaffali al. Perché poi, quando posava la merce sul nastro, labatteva sì lo scontrino, ma poi lo. Un modo elegante per rubare: l’hanno arrestato i carabinieri di Montecchio giovedì, all’ora di pranzo, mentre tentava il quarto colpo, della sua improvvisata carriera di ladro, aiutato dalla dipendente infedele. Lei infedele al market, ma fedele a lui: perché pare siano una coppia. Lui divorziato, 58 anni, lei nubile, coetanea. Avere una compagna con cui mangi il salmoneevidentemente lo ha indotto in tentazione.