Oasport.it - Speed skating, Emily Tormen argento nei 3000 metri dei Mondiali juniores a Collalbo

Seconda giornata di gare deidiandato in archivio a. Sull’anello di ghiaccio nostrano, un day-2 che ha riservato al Bel Paese la soddisfazione di una medaglia pesante. Il riferimento è all’di.La 19enne nostrana è andata a prendersi la piazza d’onore neifemminili, siglando il proprio personale di 4:18.62 e dovendosi inchinare solo all’austriaca Jeannine Rosner (4:16.89). Un podio prestigioso per la pattinatrice tricolore, che nel corso di questa rassegna iridata ha dimostrato un certo eclettismo tra le varie distanze, citando il quinto posto di ieri nei 1500. A completare il podio è stata l’olandese Jasmijn Veenhuis (4:22.18). In casa Italia, vanno citati il 23° posto di Noemi Libralesso (4:35.74) e il 34° di Giorgia Franceschini (4:45.