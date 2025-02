Quotidiano.net - Spari da guardia giurata. Morto il rapinatore. Dieci i colpi esplosi

ROMANon ce l’ha fatta il 24enne ricoverato giovedi sera all’ospedale dopo essere stato ferito alla testa daidi pistolada una. Il vigilante fuori servizio aveva sorpreso il giovane e altri malviventi mentre stavano rubando in un’abitazione a Roma.sparati. E ora il vigilante è indagato per omicidio. I fatti sono successi, intorno alle 19, in un condominio di via Cassia, quadrante nord della Capitale. Secondo una prima ricostruzione, quattro malviventi stavano mettendo a segno un colpo nell’appartamento al primo piano della palazzina, in cui vive una donna sola e che in quel momento era in casa legata e immobilizzata. La banda, entrata dal balcone, ha iniziato a smurare la cassaforte. I rumori hanno però insospettito i condomini e Antonio Micarelli,