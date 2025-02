Lidentita.it - Space tech italiano alla conquista di nuovi mercati. Tre mesi di vetrine negli Usa, con l’Asia nel mirino

Leggi su Lidentita.it

Le eccellenze italiane dell’industria aerospaziale saranno per treal cospetto dei player più importanti del Nord America e del mondo. DFlorida al Colorado, passando per Texas e Washington, oltre 50 tra le più strutturate imprese delloparteciperanno ai più importanti appuntamenti internazionali per il settore, tuttiStati Uniti. Oltre a .di. TrediUsa, connelL'Identità.