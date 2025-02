Lanazione.it - Spacciatore arrestato sul bus in flagranza

Arezzo, 8 febbraio 2025 – La Polizia di Stato procede all’arresto di un soggetto nelladel reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività finalizzata anche alla prevenzione dei reati in danno del personale addetto al trasporto pubblico, ha proceduto all’arresto di un soggetto indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nella serata di giovedì, ai fini della verifica di una segnalazione pervenuta al NUE 112, il personale della Squadra Volante procedeva al controllo dei soggetti trasportati all’interno di un autobus di linea in transito in Via Benedetto Croce. Il personale suddetto, una volta fermato il mezzo pubblico, chiedeva all’autista di aprire solamente la porta anteriore e nel fare accesso all’interno del veicolo, notava un soggetto seduto nei posti centrali che, accortosi degli agenti, cercava di raggiungere l’uscita non prima di aver lanciato a terra alcuni involucri.