Sounds Fishy, la recensione del gioco da tavolo: solo risposte false

– Pare proprio che sia il periodo dei party games. Continuano ad uscirne a profusione e dalle meccaniche più disparate. Una gara a quello più innovativo e divertente.Questa volta Asmodee ce ne propone uno per 4-10 persone dai 10 anni in su, con partite della durata di circa 20 minuti. Si tratta didi Rob Piesse pieno di domande strane esospette; scopriamo in che senso!Sembra sospetto – Contenuto e RegoleLa rettangolare scatola di “”, più piccola delle dimensioni standard, è ricoperta da aringhe foil rosse e blu. Al suo interno: 1 regolamento 1 bustina 9 pesci 80 segnalini punto 100 carte domande (a due facce) 1 dispenser per cartePartiamo dal presupposto che in “” vi sono 3 tipi diversi di giocatori: chi di turno deve indovinare, le aringhe rosse e l’aringa blu.