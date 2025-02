Agi.it - Sostenibilità digitale e turismo, cinque cose da sapere

Leggi su Agi.it

AGI - Da oggi, e fino all'11 febbraio, si terrà a Milano la BIT – Borsa Internazionale del, uno degli appuntamenti più rilevanti per il settore turistico. In occasione dell'evento, l'Osservatorio della Fondazione per laha presentato il rapporto “Sustainable Tourism”, basato sull'indice DiSI™ (Digital Sustainability Index). La ricerca analizza il ruolo delnella trasformazione dele nell'adozione di pratiche più sostenibili, offrendo una fotografia aggiornata dei comportamenti degli italiani nel settore. “Ilpuò essere un potente motore di sviluppo per l'intero settore turistico. È essenziale guidare le scelte e i comportamenti dei viaggiatori, incoraggiandoli a sfruttare maggiormente gli strumenti digitali e a privilegiare soluzioni di viaggio più sostenibili, ma serve comprendere come utilizzare questi strumenti: ad esempio perché siano di contrasto all'overtourism, e non perché lo stimolino”, afferma Stefano Epifani, Presidente della Fondazione per la