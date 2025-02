Ilrestodelcarlino.it - Sos Appennino: "Ripopoliamo i monti"

"Sette montagne, otto colline e una pianura". Il libro degli statistici e demografi Gianluigi Bovini e Franco Chiarini - presentato ieri in un convegno organizzato da Fnp e Cisl Emilia-Romagna in collaborazione con Fondazione Generazioni -, risponde alla domanda: "Riabitare i territori fragili emiliani e romagnoli è possibile?". Pertanto in "un’Italia vuota e più piccola", la ricerca descrive in 365 pagine come "l’inverno demografico cambierà il volto del Paese" e anche il modo in cui il cambiamento climatico influirà su questo processo. "Molte fragilità del territorio sono infatti dovute alla crisi climatica: nel 2024 ci sono stati 52 fenomeni tra frane e inondazioni - sottolinea Gina Risi, segretaria regionale Fnp Cisl -. Lo studio ha messo in luce alcune pesanti ricadute sulla sanità e il welfare della nostra società".