Juventusnews24.com - Sorrentino: «Quando il portiere è il migliore in campo qualcosa non va. Koopmeiners merita fiducia, su Vlahovic penso questo» – ESCLUSIVA

di Tommaso Votteroa Juventusnews24. Le dichiarazioni indelex Juventus di commento alla sfida contro il Como e sulla stagioneStefano, exche ha militato a lungo in Serie A e che ha anche vestito la maglia della Juventus, ha rilasciato un’intervista ina Juventusnews24. Queste le sue parole nel giorno seguente della sfida contro il Como vinta dai bianconeri per 1-2.Quanto pesa la vittoria che ha ottenuto ieri la Juventus? La prestazione ti ha convinto?«vinci hai sempre una parte di ragione. Ieri ci sono stati degli episodi un po’ particolari dove si potrebbe discuterne per ore senza riuscire a trovare una risposta esatta: se non ci sono delle regole ben stabilite diventa complicato, va sempre a discrezione dell’interpretazione umana.