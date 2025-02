Internews24.com - Sorrentino certo: «Scudetto? Senza togliere agli altri ecco chi è davvero in lotta, l’Inter…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneStefanonon usa giri di parole,chi è inper losecondo l’ex portiere, e sull’Inter di Simone Inzaghi invece.le dichiarazioniStefanoha le idee chiare. Intervenuto a Juventusnews24 l’ex portiere ha parlato dellae tanto altro ancora.un estratto, con relativa citazione all’Inter di Simone Inzaghi. JUVE IN CHAMPIONS – «Se deve preoccuparsi? Sì, quest’anno non si ha ancora la certezza della quinta classificata alla prossima Champions League. I punti adesso iniziano ad essere diversi: ci sono ancora tante partite da qua alla fine. Come ripeto sempre questo è un anno zero per la Juventus a livello di staff, dirigenza e squadra: l’obiettivo primario resta quello di gettare le basi per un futuro importante. I risultati sono fondamentali».