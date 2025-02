Ilrestodelcarlino.it - Sorpresa, ecco la pizza fast food: "Così si risolve l’assenza di personale"

Servire unaottima in modo semplice, veloce e alla portata di tutti. Alla Baraccola apre "Gep, Genuine Esposito’s", la prima pizzeria dove si può ordinare con App e attraverso un totem che si trova in loco. L’inaugurazione è prevista oggi, alle 17, in via Bruno Buozzi 8. E’ dotata di un laboratorio per la preparazione e cottura ma non ha una sala interna di attesa per il pubblico. L’unico contatto è uno sportello aperto e dedicato alla clientela dove ritira l’ordine fatto. Non c’è una bancone di vendita o l’interno con tavolini dove sedersi e mangiare perché il prodotto è da asporto. Al lavoro, nel retro, un team diioli e collaboratori che pensano a condire lascelta, a cuocerla e a passarla tramite l’apposita finestra di comunicazione con l’esterno. Più di un drive in delladove non si passa con l’auto accanto ma la funzione è molto simile.