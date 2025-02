Secoloditalia.it - Soros ci cova: arrivano conferme, dietro le denunce alla Cpi contro l’Italia c’è Open Society

notizia data dal Secolo d’Italia in anteprima il 3 febbraio: c’è lo zampino del miliardario GeorgeleCorte penale internazionaleil governo Meloni per il caso Almasri.Lo zampino dinella denunciaCpiSulla prima pagina del quotidiano La Verità di sabato 8 febbraio anche Fabio Amendolara arriva a confermare il link tra le azioni giudiziarie e le società del 91enne speculatore di origine ungherese, come il nostro giornale aveva già riportato con dovizia di particolari.ci, insomma, come scrive anche il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Indovinate un po’ chi finanzia l’associazione che ha denunciato Giorgia Meloni e i suoi ministricorte penale europea= Lo studio per il quale lavorano i professionisti che chiedono di incriminare il nostro governo per non aver arrestato il capo della polizia libica Almasri ha infatti tra i suoi sponsor anche «»: avete letto bene.