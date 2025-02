Ilfattoquotidiano.it - “Sono caduta di notte, a casa si sono presi un grandissimo spavento”: Giovanna Civitillo torna in tv con i punti dopo l’incidente

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

in tvdi fine gennaio. Ospite a “È sempre mezzogiorno” nella puntata in onda venerdì 7 febbraio,si mostra con ancora un cerotto sul mento a coprire idi sutura, e ad Antonella Clerici che le chiede come stia replica: “Piano piano meglio. Ho i, tra qualche giorno li tolgo. Però è andata bene, poteva andare molto peggio diciamo chestata fortunata”.Ma che cosa era successo a? Lo spiega lei stessa nel programma di Rai 1: “dia causa di un calo di pressione perché soffro di pressione bassa. Situtti un“. Amadeus incluso, che aveva commentato la foto della moglie in ospedale con dei cuori rossi.Nellasi è lussata la spalla, tanto che sui social si era mostrata con una fasciatura al braccio.