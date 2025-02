Liberoquotidiano.it - Sonia Bruganelli spiazza tutti: "Chi è il politico italiano più sexy". Indignazione a sinistra?

Ha troncato la lunga storia d'amore con Paolo Bonolis tra lo stupore generale,. Quindi ha confermato la storia con il ballerino Angelo Madonia, più giovane di lei. Ha partecipato a Ballando con le stelle, il vip show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, battagliando con Selvaggia Lucarelli. Non si è tirata mai indietro quando si tratta di "infiammare" i social, ora provocando ora rispondendo a tono ai leoni di tastiera. La 50enne imprenditrice e produttrice romana, insomma, è una donna che ama stupire. E lo conferma anche nella clamorosa intervista a Un giorno da pecora, su Radio 1 Rai. Incalzata dai perfidi e scaltri Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, l'ex signora Bonolisalla domanda su quale sia per lei ilpiùd'Italia. "Ora mi sparerete - premette già lasciando presagire il siluro in fase di lancio - ma a me piace Ignazio La Russa, con quel vocione, è diventato il mio mito quando ha fatto tutto quel chiacchiericcio sul Burraco: un uomo che vuole cambiarne le regole con entusiasmo e senza vergognarsi è interessante".