Anticipazionitv.it - Sonia Bruganelli smentisce Selvaggia Lucarelli: “Ho tradito Bonolis solo una volta”

Leggi su Anticipazionitv.it

è tornata a far parlare di sé dopo le recenti dichiarazioni di. Secondo la giornalista, l’ex moglie di Paoloavrebbe avuto ripetuti tradimenti durante il matrimonio, tra cui una relazione parallela di cinque anni con un noto chirurgo. Accuse che laha prontamente smentito nel corso di un’intervista radiofonica, ammettendo la verità su quello è accaduto quindici anni fa.Le accuse diSecondoavrebbe avuto diverse relazioni extraconiugali, tra cui una con un famoso chirurgo. “ha relazioni parallele con alcuni personaggi noti e non. In particolare, quella con un famoso chirurgo molto attivo sui social va avanti per cinque anni, e lei ne parla apertamente con amici e conoscenti suoi e di Paolo.