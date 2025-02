Biccy.it - Sonia Bruganelli risponde a Selvaggia Lucarelli e rivela quante volte ha tradito Paolo Bonolis

Leggi su Biccy.it

Lo scorso mese,ha affermato cheavrebbe avuto ripetuti tradimenti durante il matrimonio con, intrattenendo persino una relazione parallela di cinque anni con un noto chirurgo. Una storia analoga a quella dei Ferragnez, insomma. “ha relazioni parallele con alcuni personaggi noti e non. In particolare, quella con un famoso chirurgo molto attivo sui social va avanti per cinque anni, e lei ne parla apertamente con amici e conoscenti suoi e di. Che però da un certo momento in poi ignora tutto. Situazione che avrebbe creato dispiacere e imbarazzo tra le persone che vogliono bene a“.Questa dichiarazione è stata però smentita dache, ospite del programma Un Giorno Da Pecora di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ha precisato di aversoltanto in un’occasione, da lei definita come una “virgola”, ovvero una scappatella.