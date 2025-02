Isaechia.it - Sonia Bruganelli fa una precisazione sulle “corna” a Paolo Bonolis e svela se sta ancora insieme ad Angelo Madonia

Leggi su Isaechia.it

Nel corso della sua ultima intervista a Belve,aveva ammesso di aver tradito l’ex marito.“L’ho tradito io e gliel’ho confessato quando ci siamo separati, potevo non farlo ma ho ritenuto fosse meglio farlo. Non l’ha presa bene, non era contento“, le parole della produttrice televisiva a Francesca Fagnani. A seguire, la giornalista Selvaggia Lucarelli, con la qualeha avuto innumerevoli scontri nello studio di Ballando con le Stelle, aveva rivelato che il conduttore di Avanti un altro! sarebbe stato tradito più volte dall’ex moglie (QUI i dettagli). Nello specifico, la giurata di Ballando con le Stelle hato cheavrebbe avuto una relazione extraconiugale durata cinque anni con un noto chirurgo.Una notizia, questa, smentita dalla diretta interessata che, ospite del programma Un giorno da pecora di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ha precisato di aver traditosoltanto in un’occasione, definita una “virgola”, quindi una “scappatella”.