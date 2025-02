Lanazione.it - ’Sole nel piatto’, tra gusto e salute. Il cibo ambasciatore di sostenibilità

"Ladel, ilper la": un gioco di parole che il progetto ‘Sole nelha tradotto in numeri. L’obiettivo è chiaro: conoscere la misura didi ogni portata - che dipende da vari fattori, come la tipologia del prodotto (per esempio un chilo di tonno ha lo stesso impatto di 100 chili di sgombro, più facilmente rinnovabile in natura), dalla cottura o dal condimento - è un vantaggio per il ristoratore, per il consumatore, per l’ambiente. I piatti senesi si fanno così ‘ambasciatori’ della, delle buone prassi che nascono dai protocolli del Carbon Neutrality della provincia: ‘Sole nel, in questa prima fase, ha catalizzato l’interesse di molti addetti ai lavori (sia dentro che fuori le mura) che in un futuro prossimo, potranno avere nel loro menù portate con uno, due o tre soli, a seconda dell’impatto.