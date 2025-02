Lanazione.it - Sogno e scenari orwelliani, ecco i temi dei carri

FOIANO DELLA CHIANA Propaganda, tecnologia e dominio. Il carro di apertura dei Nottambuli è un tripudio di allusioni a un attualità distorta, che guarda acon allusioni chiarissime al presente. Altro che 1984. Liberi dal dominio, sarà un carro che parla di sottimissione e di sfida al potere, con generali e pedine sul campo. Soldati che alzano lo sguardo e lo liberano dalla prigionia delle menzogne e dell’inganno. Il carro di Bombolo seguirà questoo trasportando gli spettatori su un altro tema, danzando "Sul filo del rasoio" didistopici. Libero arbitrio, destino e controllo cibernetico. Fuga da un futuro alienante e perdita di una vita più semplice e frugale a contatto con la natura. Il carro di Bombolo oscilla sul precipizio di un inferno distopico. Angeli in caduta e un Lucifero fantascientifico in una messa in scena che promette scintille.