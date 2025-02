Oasport.it - Sofia Goggia mai così male in discesa dal 2017! La peggior prestazione proprio ai Mondiali

La magia non è scattata.ha concluso in sedicesima posizione lafemminile dei2025 di sci alpino. La campionesse bergamasca non ha trovato il feeling ideale con la neve di Saalbach (Austria) e su un tracciato molto adatto alle cosiddette “scivolatrici”, cioè alle atlete dotate di grande scorrevolezza, il riscontro è stato lontano dall’eccellenza.E, la “Ulli Maier” non ha sorriso e la tradizione innella rassegna iridata percontinua a essere avara di soddisfazioni, dal momento che nelpercorso agonistico mai c’è stato un podio. Un’anomalia se si pensa quanto fatto dalla fuoriclasse nostrana in questa specialità:19 vittorie e 37 podi in Coppa del Mondo;oro alle Olimpiadi di PyeongChang nel 2018 e argento a Cinque Cerchi a Pechino nel 2022.