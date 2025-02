Oasport.it - Sofia Goggia amara: “Sapevo che sarebbe stata una discesa molto difficile per me”

Leggi su Oasport.it

Prosegue il digiuno da medaglie mondiali pernei Mondiali di sci alpino. Sulla “Ulli Maier” di Saalbach (Austria), la campionessa bergamasca non è andata oltre il 16° posto, rimediando un distacco importante di 1?97 dall’americana Breezy Johnson, oro in questa prova. Il podio è stato completato dall’austriaca Mirjam Puchner (+0?15) e dalla ceca Ester Ledecka (+0?21).Gara che si è tenuta su un tracciato poco tecnico, in cui le doti di grande scorrevolezza hanno fatto la differenza. Un aspetto che per la migliornonstato un problema, pensando al passato, ma evidentemente il feeling con questa neve non è stato quello che serviva per estrarre il cilindro dal cappello.“già nei giorni scorsi cheunaper me. Allo stesso tempo credo che per essere completi bisogna saper fare tutto bene: questa pista è ideale per le scivolatrici, io sono un po’ più tecnica.