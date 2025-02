Liberoquotidiano.it - "Smettete di blaterare, la domanda è una sola": Patrioti a Madrid, si abbatte uno tsunami sulla Ue

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il giorno dei: i leader della destra europea che si smarca dal Ppe e guarda a Donald Trump si riunisce per mandare un messaggio, fortissimo, all'Europa. Presente ovviamente Matteo Salvini, che dopo il suo intervento in mattinata è tornato a suonare la carica su X: "Grazie! Abbiamo il dovere di unire le forze, senza divisioni inutili, di lavorare insieme, di costruire un'alternativa credibile a questa Europa fallita". Ieuropei "dimostreranno di essere pronti a governare in tutto il continente". Così sul social il leader della Lega e vicepremier. E ancora, ha aggiunto: "Riporteremo la sovranità agli Stati nazionali, combatteremo le follie green e l'insostenibile immigrazione illegale e le ong truffaldine, difenderemo le nostre radici, le nostre imprese, la libertà di parola e tutte le libertà, lotteremo per la pace e per un'Europa più giusta.