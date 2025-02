Zonawrestling.net - SmackDown 07.02.2025 Solo & Cody

Benvenuti all’analisi delloandato in scena dal FedExForum di Memphis, Tennessee. Uno show che vede il ritorno di Charlotte Flair dopo la vittoria alla Royal Rumble e diversi match di qualificazione per l’Elimination Chamber.Lo show si apre con Jey Uso che fa il suo ingresso attraverso il pubblico, interagendo con i fan. Una volta sul ring, Jey parla della sua settimana incredibile dopo la vittoria alla Royal Rumble e del supporto ricevuto da famiglia, amici e fan. Chiama sul ringRhodes per discutere della sua scelta per WrestleMania.rivela di avere problemi fisici, tra cui fluido nel gomito e problemi all’anca, ma sottolinea come questo non lo fermerà. Ricorda a Jey come l’anno scorso gli fu tolta la sua scelta e dovette lottare per riaverla. I due mostrano rispetto reciproco, conche suggerisce di festeggiare insieme a Beale Street, ma avverte che se Jey lo sceglierà come avversario, sarà l’ultima volta prima di WrestleMania.