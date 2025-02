Lapresse.it - Slovacchia, proteste in decine di città: in migliaia chiedono le dimissioni di Fico

didi persone si sono radunate in diversein tutta laper chiedere ledel primo ministro populista Robert, protestando contro le sue politiche filo-russe. L’ultima ondata di manifestazioni antigovernative è stata alimentata dal recente viaggio dia Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin e dalle sue dichiarazioni che hanno messo in dubbio la permanenza dellanell’Unione europea e nella Nato. “Laè Europa”, hanno scandito i manifestanti nei cortei che si sono tenuti, secondo gli organizzatori, in 41 località del Paese e in 13all’estero. Si tratta delle più grandi dimostrazioni dopo le quelle del 2018 che furono scatenate dall’omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata Martina Kusnirova.