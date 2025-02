Oasport.it - Slittino naturale, dominio italiano a Umhausen: vincono Lanthaler, Clara ed i fratelli Lambacher!

Si chiude con un trionfoil sabato della tappa di(Austria) valevole per la Coppa del Mondo disu pista2024-2025. I nostri portacolori hanno vinto tutte e tre le gare in programma. Floriantra gli uomini, Evelintra le donne ed inel doppio maschile.La gara di doppio si trasforma in una doppietta italiana. Successo per i. Matthias e Peter, infatti, hanno concluso con il tempo di 1:17.52 con 21 centesimi di margine sugli altri italiani, Tobias Paur e Andreas Hofer, mentre chiudono al terzo posto gli austriaci Maximilian Pichler e Nico Edlinger a 62.La classifica generale a questo punto vede ia quota 495 punti a -45 dalla prima posizione di Pichler-Edlinger.Nella gara di singolo femminile ennesimo trionfo per Evelincon il tempo di 2:28.