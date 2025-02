Tg24.sky.it - Sky TG25, stop alle telefonate! C'era una volta il call center

Leggi su Tg24.sky.it

C’era unail. A cercarlo eravamo noi. Per avere informazioni, farsi aiutare. Poi leabbiamo iniziato a riceverle. E poi, con la diffusione selvaggia e illegale dei nostri dati, a riceverle, riceverle, riceverle. In qualsiasi momento della giornata. Offerte, chiamate, truffe, numeri camuffati, mittenti irrintracciabili, voci elettroniche, ancora truffe. Truffe a cui se non si è attenti è molto facile cadere. A volte chiamate con la linea che cade quando rispondi. Intanto i, quelli delle aziende serie, che rispettano la legge, sono anche loro vittime di questa giungla. Il nostro viaggio nella galassia truffaldina degli stalknella nuova puntata di Sky