Oasport.it - Skeleton, Margaglio/Gaspari quinti nella staffetta mista di Lillehammer. Successo per Gran Bretagna 2

2 ha fatto sua la prova didella tappa di(Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di2024-2025 e, per l’occasione, anche per il titolo continentale. L’Italia, che centra il podio europeo con il terzo posto di Italia 1, manca il terzo posto complessivo per soli 26 centesimi, a conferma di un’ottima gara.2 (Amelia Coltman in 56.15 e Marcus Wyatt in 54.57) ha centrato ilcon il tempo complessivo di 1:50.72 con un vantaggio di appena 2 centesimi su Austria 2 (Janine Flock in 56.00 e Samuel Maier in 54.74), mentre chiude il podio Stati Uniti 1 (Mystique Ro in 55.94 e Austin Florian in 55.06) che completa la gara a 28 centesimi.Quarta posizione per Cina 1 (Dan Zhao in 56.56 e Qinwei Lin in 54.63) a 47 centesimi, mentre in quinta posizione troviamo Italia 1 (Valentinain 56.