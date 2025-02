Sololaroma.it - Siviglia-Barcellona, il pronostico de LaLiga: combo e riscossa Rapinha

Leggi su Sololaroma.it

Rieccocon una 23ª giornata che può essere chiave per le sorti del titolo. Il programma si è aperto con l’anticipo del venerdì tra Rayo Vallecano e Valladolid, ma gli occhi della Spagna sono puntati su due sfide: il derby di Madrid di oggi tra Real e Atletico, le attuali prime due della classe, e la sfida di domani, domenica 9 gennaio alle 21:00, tra, nella cornice del Ramon Sanchez Pizjuan. Punti in palio pesantissimi, soprattutto per i blaugrana nella corsa alla vittoria del campionato.Campionato piuttosto anonimo sin qui per i rojiblancos, anche se più tranquillo rispetto alla sofferta salvezza ottenuta nella scorsa stagione. Squadra al momento al 12° posto della classifica, e la prima buona notizia è una zona retrocessione che dista ben 7 punti.che può guardare in alto, verso un Europa affatto lontana: 7° posto valido per la Conference a 3 punti di distacco ed Europa League a 4, seppure le squadre da superare non siano poche.