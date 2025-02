Liberoquotidiano.it - Sinner, la foto di coach Vagnozzi dal Montecarlo Country Club: clamoroso "pizzino" ad Alcaraz e Djokovic

Dopo il trionfo-bis agli Australian Open, il numero 1 al mondo Jannikha passato giorni di relativo riposo: è tornato a(dove è stato pizzicato alla guida di una nuova fiammante e lussuosa Audi), è rimasto lontano dal Colle dicendo no all'invito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (e inevitabile coda polemica) e ha dato forfait al Torneo Atp 500 di Rotterdam, facendo il tifo per la sorpresa azzurra Mattia Bellucci capace di arrivare in semifinale contro Alex De Minaur dopo aver eliminato due big come Medvedev e Tsitsipas. La verità è che il 23enne di San Candido è tutto tranne che in vacanza: il fenomeno azzurro si sta allenando nel Principato in vista del suo prossimo impegno, l'Atp 500 di Doha in programma dal prossimo 17 febbraio. Con lui aci sono ilSimone, che su Instagram ha condiviso una storia dal