Sinner arriva la conferma ufficiale | sta con lei

, l’annuncio spazza via ogni dubbio residuo: ecco tutta la verità.Negli ultimi tempi, il dibattito attorno all’atleta del momento, ovvero Jannik, è stato tutto sommato monotematico. Si è discusso, in larga parte, della vicenda legata alla sua positività al doping, che dovrebbe concludersi – si spera positivamente – la prossima primavera. E si è parlato a lungo, poi, com’è giusto che sia, dei suoi innumerevoli successi sportivi, atteso che il numero 1 del mondo sta battendo qualunque record possibile e immaginabile.: adesso sta con lei (AnsaFoto) – Ilveggente.itMa c’è un altro argomento ancora che ha tenuto vivo il dibattito da novembre in poi ad oggi. I bene informati sapranno, infatti, che si è a lungo – e giustamente – dubitato del fatto che il campione altoatesino stesse ancora con la sua collega, Anna Kalinskaya.