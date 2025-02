Ilrestodelcarlino.it - Sindaco ha un infarto, salvato in farmacia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Malabergo (Bologna), 8 febbraio 2025 – Un dolore costante alla bocca dello stomaco. “Avrò digerito male, forse ho preso pure un po’ di freddo”, si è detto tra sé e sé, rassicurandosi. Mai avrebbe pensato di stare avendo un. Di sicuro non lo pensava quando, spinto dall’insistenza della compagna, è entrato inad Altedo (Bologna) chiedendo di poter fare un elettrocardiogramma. “Ma ne sono uscito in ambulanza e in meno di un’ora ero in sala operatoria per un’angioplastica”, racconta oggi ancora incredulo Massimiliano Vogli, 53 anni. Non un cittadino qualsiasi: Vogli è ildi Malalbergo e se oggi ci risponde dall’ufficio in municipio lo deve solo a quell’esame in telemedicina. “È stato un dicembre tribolato – sorride –. Com’è cambiata la mia vita? Sono passato da una a cinque pastiglie al giorno e per il momento ho deciso di arrabbiarmi meno.