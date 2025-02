Quotidiano.net - Sindacati chiedono intervento del ministro Urso su Thyssenkrupp e gestione Berco

Ilintervenga su, si ponga fine allascellerata di questo management", sulla vertenza, con una nota unitaria le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm. "Ilconvochi al più presto i vertici diper riportare equilibrio nelladi una crisi che ha visto le organizzazioni sindacali e i lavoratori, come sempre nelle situazioni di crisi aziendale, essere a disposizione per fare quanto in loro disponibilità per salvare i posti di lavoro. Copparo e Castelfranco meritano di più. La mobilitazione dei lavoratori continuerà fin quando non avremo risposte certe sul prosieguo della vertenza", scrivono i. Che spiegano: "Abbiamo appreso in queste ore che l'aziendaha avviato, in spregio delle istituzioni Italiane e del lavoro che presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy le organizzazioni sindacali e i tecnici Mimit hanno messo in campo per far fronte alla crisi aziendale, una nuova procedura di licenziamenti collettivi.