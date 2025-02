Quotidiano.net - Simona Guatieri: la verità sul tradimento di Keita Baldè

Il nome diè finito al centro del gossip a causa della (ex) coppia composta da Wanda Nara e Mauro Icardi perché quello che la donna aveva scelto come compagno di vita,, è stato accusato di essere l’amante di Nara. La modella ha deciso di separarsi dal campione che attualmente gioca in Turchia e sabato racconterà nel salotto di Silvia Toffanin la fine dell’amore ma anche qualcosa in più della sua vita.: chi è Nata a Isernia il 28 aprile 1990,ha iniziato la sua carriera da giovanissima, come modella. Ha partecipato a Miss Italia e, successivamente è sbarcata nel mondo della tv lavorando in Italia e all’estero. È stata, ad esempio, la velina mora della versione spagnola di ‘Striscia la notizia’ mentre nel nostro Paese ha condotto il reality ‘Non ditelo alla sposa’ su Real Time.