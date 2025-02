Sigfrido Ranucci a Torrita di Siena | tutto esaurito per ‘La scelta’

Leggi su Corrieretoscano.it

DIospite del 48° incontro letterario della serie ‘I culturativi’, iniziativa organizzata adidalla Contrada Porta a Sole.Perdomenica 9 febbraio alle ore 11.30 posti al Teatro degli Oscuri tutti esauriti.Il giornalista, conduttore della trasmissione Rai Report, presenta il suo ultimo libro ‘La, un testo in cui racconta se stesso e l’approccio al proprio lavoro, vissuto come una vera e propria missione che richiede coraggio, determinazione e scelte continue.Dialogando con il giornalista Diego Mancuso,ripercorrerà la sua trentennale esperienza professionale, raccontando le persone particolarmente significative e retroscena di inchieste che si sono rivelate fondamentali per portare alla luce verità nascoste, nel nome del più pieno diritto all’informazione.