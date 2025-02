Quifinanza.it - Sigarette in aumento, i prezzi aggiornati a febbraio 2025 e le marche interessante

Leggi su Quifinanza.it

Dopo gli aumenti di poche settimane fa, il prezzo delletorna ad aumentare. Lo rende noto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l’ultima Determinazione direttoriale. A partire dall’8storici marchi come Camel e Winston costeranno di più.I nuovidelleDi seguito idelle(espressi in euro):821 Argento – 5,00;821 Blu – 5,00;821 Camou – 5,00;821 Green – 5,00;821 Rossa – 5,00;Alluve’ White – 4,50;American Spirit Original Blue – 6,20;American Spirit Original Orange – 6,50;American Spirit Original Yellow – 6,50;Apache – 4,70;Apache Blue – 4,70;Austin Blue – 4,90;Austin Red – 4,90;Benson & Hedges Gold – 6,50;Benson&Hedges Blue – 5,30;Benson&Hedges Blue 100’S – 5,30;Benson&Hedges Red – 5,30;Benson&Hedges Red 100’S – 5,30;Benson&Hedges White – 5,30;Benson&Hedges Yellow – 5,30;Bentley Azure – 5,00;Bentley Classic – 5,00;Black Devil Black – 5,50;Black Devil Pink – 5,50;Black Devil Yellow – 4,40;Camel Activate – 6,00;Camel Blue – 5,50;Camel Blue 100’S – 6,00;Camel Compact – 5,70;Camel Compact Filters – 5,20;Camel Connect Blue – 5,30;Camel Essential Blue – 5,70;Camel Senso Gold – 5,50;Camel White – 6,00;Camel Yellow morbide – 5,50;Camel Yellow – 6,00;Camel Yellow 100’S – 6,00;Camou – 5,00;Che – 5,00;Che Blanco – 5,00;Che Black – 5,00;Che+ Blast – 4,80;Chesterfield Blue 100’S – 5,50;Chesterfield Blue KS – 5,50;Chesterfield Label Blue KS – 5,30;Chesterfield Label Original KS – 5,30;Chesterfield Original 100’S – 5,50;Chesterfield Original KS – 5,40;Chesterfield Blue KS – 5,40;Chesterfield Silver KS – 5,50;Chesterfield Tuned Blue – 5,40;Che Blue – 4,80;Chiaravalle Burley & Virginia – 5,20;Chiaravalle Gran Riserva – 6,00;Chiaravalle Virginia – 5,20;Chiaravalle Virginia Bright – 5,20;Corset Chic Lilac – 4,40;Corset Chic Pink – 4,40;Corset Mauve – 5,30;Corset Mauve À Porter – 4,80;Corset Marine – 5,30;Corset Pink – 5,30;Corset White – 5,30;Corset Lilac À Porter – 4,80;Davidoff Blush SSL-Line – 5,80;Davidoff Blue – 5,80;Davidoff Classic – 6,20;Davidoff Gold – 6,20;Davidoff Gold SL Line – 6,20;Davidoff Magenta SSL-Line – 5,80;Diana Azzurra KS – 5,30;Diana Bianca – 5,30;Diana Blu KS – 5,30;Diana Rossa 100’S – 5,30;Diana Rossa KS – 5,30;Dunhill Blue – 6,40;Dunhill Club – 5,30;Dunhill Club Bianca – 5,30;Dunhill Gold – 6,40;Dunhill International – 7,00;Dunhill MS Bianche – 5,50;Dunhill MS Bionde 100’S – 5,70;Dunhill MS Bionde morbide – 5,40;Dunhill MS Bionde – 5,50;Dunhill MS Chiare – 5,50;Dunhill MS Rosse morbide – 5,40;Dunhill MS Rosse – 5,50;Dunhill Red – 6,40;Elixyr Blue – 5,00;Elixyr Blue 100’S – 5,00;Elixyr Duo – 5,00;Elixyr Red – 5,00;Elixyr Red 100’S – 5,00;Elixyr Silver – 4,20;Elixyr+ – 5,00;Elixyr+ 100’S – 5,00;Elixyr+ X-Type 100’S – 5,00;Futura Bianca – 4,30;Futura Black S-Size – 4,10;Futura Blu – 5,00;Futura Classica – 5,40;Futura Gold S-Size – 4,10;Futura Rossa – 5,00;Futura White S-Size – 4,10;Gauloises Blondes Blu – 5,00;Gauloises Blondes Gialla – 5,20;Gauloises Blondes Rossa – 5,00;Gitanes – 6,20;Gitanes Filtre – 5,90;Giubek Filtro – 4,00;Green – 5,00;JPS Blue – 5,00;JPS Blue Stream – 5,20;JPS Blue Stream 100 – 5,20;JPS Compact Blue Stream – 4,60;JPS Original – 5,20;JPS Red – 5,20;JPS Red 100 – 5,20;JPS Silver – 5,20;JPS Silver 100 – 5,20;JPS SSL-Line Silver – 5,20;JPS SSL-Line White – 5,20;Kent Blue – 6,50;Kent Surround – 6,50;Lambert & Butler King Size – 6,00;Linda – 5,40;Linda Azzurra – 4,20;Linda Blu – 5,40;Lido Blu – 6,00;L&M Blue Label KS – 5,50;L&M Red Label KS – 5,50;Luckies Crafted 1871 Blue – 5,00;Luckies Crafted 1871 Red – 5,00;Lucky Strike Amber – 5,30;Lucky Strike Eclipse – 5,30;Lucky Strike Original – 5,30;Lucky Strike Original 100’S – 5,30;Mademoiselle La Bleue – 5,30;Mademoiselle La Blanche – 5,30;Mademoiselle La Plus – 5,30;Mademoiselle La Rose – 5,30;Merit Bay KS – 5,50;Merit Blu 100’S – 6,20;Merit Blu KS – 6,20;Merit Gialla 100’S – 6,20;Merit Gialla KS – 6,20;MS Chiare 100’S – 5,70;MS Classic – 5,40;MS Nazionali – 5,40;Marlboro 100’S – 6,50;Marlboro Blue Line – 6,50;Marlboro Crafted Gold 100’S – 5,30;Marlboro Crafted Red 100’S – 5,30;Marlboro Gold 100’S – 6,50;Marlboro Gold KS – 6,00;Marlboro Gold Line – 6,50;Marlboro Gold Pocket Pack – 5,40;Marlboro Gold Touch KS – 6,20;Marlboro KS – 6,00;Marlboro KS – 6,50;Marlboro Mix – 6,20;Marlboro Red Titanium Edition – 6,50;Marlboro Red Touch – 6,20;Marlboro Silver Blue KS – 6,50;Marlboro Touch – 6,20;Marlboro White – 6,50;No Brand – 4,20;Nologo Arancione – 5,00;Nologo Gialla – 5,00;Nologo Verde – 5,00;Pall Mall Blue – 5,00;Pall Mall Red – 5,00;Peter Stuyvesant Blue 100’S – 5,30;Peter Stuyvesant Gold 100’S – 5,70;Peter Stuyvesant Original – 5,70;Peter Stuyvesant Original 100’S – 5,70;Philip Morris Azure – 5,50;Philip Morris Azure 100’S – 5,50;Philip Morris Blue 100’S – 5,50;Philip Morris Filter Kings – 5,50;Philip Morris Red – 5,50;Philip Morris Red 100’S – 5,50;Philip Morris SSL Beige – 5,50;Philip Morris SSL Blue – 5,50;Philip Morris White – 5,50;R1 SL-Line – 5,40;Rothmans Essence Blue King Size – 5,00;Rothmans Essence Red – 5,00;Rothmans Essence Silver King Size – 5,00;Rothmans Of London Blue 100 – 5,20;Rothmans Of London Blue 20 – 5,00;Rothmans Of London D-Series – 5,00;Rothmans Of London Red 20 – 5,00;Rothmans Of London Red 100’S – 5,20;Rothmans Of London Silver 100 – 5,20;Rothmans Of London Silver 20 – 5,00;Rothmans Of London S-Series Blue – 5,20;Rothmans Of London S-Series Silver – 5,20;Rothmans Of London S-Series White – 5,20;Rothmans Of London Surround King Size – 5,00;Rothmans Of London White 20’s – 5,00;Rothmans Of London White 100 – 5,20;Rothmans R Classic Silver 100 – 5,00;Rothmans Of London Sensora D- Series – 5,00;Blu – 4,50;Rosse – 4,50;The King Blue 100’S – 5,00;The King Blue – 5,00;The King Just Blue – 5,30;The King Just Red – 5,30;The King Red 100’S – 5,00;The King Red – 5,00;The King SSL Blue – 5,00;The King SSL Storm – 5,00;The King SSL White – 5,00;The King Silver – 5,00;The King Silver 100’S – 5,00;The King Storm 100’S – 5,00;Winston Blue – 5,50;Winston Blue 100’S – 5,50;Winston Blue Super Line – 5,50;Winston Caster – 5,20;Winston Caster 100’S – 5,20;Winston Compact – 5,30;Winston Expand – 5,30;Winston Just Blue – 5,30;Winston Just Red – 5,30;Winston Red – 5,30;Winston Red 100’S – 5,50;Winston Short Blue – 5,30;Winston Silver – 5,50;Winston White – 5,50;Winston White Super Line – 5,50;Winston Xstyle Blue – 5,00;Winston Xstyle White – 5,00;Winston Wave – 5,00;Yesmoke Black – 5,20;Yesmoke Blue – 5,20;Yesmoke Red – 5,20;Yesmoke White Red – 5,20.