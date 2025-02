Lanazione.it - "Siamo in piazza con Mugnai". La fiaccolata dei cento amici. In testa don Natale e la Lega

Sono tutti con, anzi con Sandro. Fiaccola in mano e cartelloni: "Sandro tivicini", "Noicon Sandro" c’è scritto. Sono in 150: questo è l’esercito a sostegno dell’artigiano di San Polo alla vigilia del processo che lo vedrà imputato per omicidio volontario. In prima linea c’è DonGabrielli, parroco di San Polo, che fin dal primo giorno ha sposato la causa del suo vicino di casa. E anche stavolta ha detto presente, anche perché è il presidente del comitato che è nato in sua solidarietà. Si schiarisce la voce e parla: "Si tratta di una chiarissima ingiusta aggressione avvenuta ai danni di una persona, anzi di una famiglia interna: Sandro, nostro parrocchiano, brava persona, non ha fatto altro che difendersi". E poi il paragone con l’episodio biblico: "Il caso di Davide e Golia.