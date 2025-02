Dayitalianews.com - Si spacciano per assistenti del ministro della Difesa e ingannano anche Massimo Moratti

“Sembrava assolutamente tutto vero”: così ha dichiarato, storico presidente dell’Inter, caduto vittima di una truffa orchestrata da un gruppo di individui che si sono spacciati per collaboratori del, Guido Crosetto. “Sono davvero abili”, ha commentato l’imprenditore, aggiungendo che un inganno del genere potrebbe accadere a chiunque.La Procura di Milano sta conducendo un’indagine su questa vasta truffa, sotto la direzione del pubblico ministero Giovanni Tarzia. L’inchiesta punta a identificare sia i responsabilifrode sia coloro che ne sono stati ingannati. I truffatori sembrano aver creato un sistema sofisticato per estorcere centinaia di migliaia di euro a personaggi famosi e imprenditori di rilievo. In un caso specifico, riportato dal quotidiano La Repubblica, avrebbero sostenuto che alcuni giornalisti italiani fossero stati sequestrati in Iran e in Siria, aggiungendo: “È un’operazione altamente riservata.