Dayitalianews.com - Si mette alla guida anche se non gli hanno rinnovato la patente e fa strage di auto in sosta: multato 87enne pontino

Momenti di tensione ieri a Latina, dove un uomo di 87 anni è stato fermato dPolizia dopo aver causato una serie di incidenti a catena nella zona di via Don Torello. Il pensionato, nonostante gli fosse stata sospesa laper mancanza dei requisiti psicofisici, ha deciso comunque dirsidella propria utilitaria, priva di assicurazione, finendo per urtare diverseparcheggiate lungo la strada.La fuga dopo gli incidenti e l’intervento della PoliziaL’rme è scattato intorno alle 13:00, quando alcuni passantisegnalato allerità la presenza di una Kia Picanto che procedeva in maniera pericolosa, urtando almeno dieci vetture in. Il conducente, tuttavia, non si è fermato a verificare i danni causati, proseguendo la sua marcia indisturbato.