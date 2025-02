Iodonna.it - Sì, le calzature anni Sessanta sono tornate. E lo fanno con una capsule collection che unisce comodità e glamour

Le linee massicce e squadrate non li rendono proprio un must dell’eleganza, ma gli zoccoli ortopedici saranno uno dei trend di questa primavera/estate 2025. Comodi da indossare, ma non proprio adatti a qualunque tipo di occasione. Se non brillano per la loro versatilità, queste, abbinate nel modo giusto, poscomunque costituire un tocco di stile. Come abbinare le Birkenstock Boston nell'Autunno 2024 guarda le foto Zoccoli ortopedici, la nuova collezione Dottor Scholl e N21Il marchio di moda N21, fondato dal direttore creativo Alessandro Dell’Acqua e l’azienda diScholl hanno annunciato una collaborazione per la collezione Primavera-Estate 2025.